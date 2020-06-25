شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض بضغط من قوة الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الأربعاء في ظل قوة الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وقبيل صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.



وزاد عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في الولايات المتحدة والبرازيل والمكسيك وتشيلي وبيرو بشكل كبير في الأيام القليلة الماضية، وهو ما دعا منظمة الصحة العالمية للتحذير من أن فيروس كورونا لم يصل إلى ذروة تفشيه بعد لا سيما في دول الأمريكتين.

Advertisements



ومن المنتظر غدا الخميس صدور القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي عن الربع السنوي الأول وسط توقعات بتسجيل انكماش بنسبة 5%.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:02 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 97.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.1 نقطة وأقل مستوى عند 96.5 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت أسعار الفضة عقود تسليم يوليو/تموز بنسبة 2.2% إلى 17.67 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 18.255 دولار في حين سجل أقل سعر عند 17.425 دولار.