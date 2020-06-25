شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينخفض بعد تحليل "بنك أوف أمريكا" باعتباره عملة اقتصاد ناشئ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخف الجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم الأربعاء وسط قوة الدولار الأمريكي بالإضافة إلى تحليل أصدره "بنك أوف أمريكا" باعتبار العملة البريطانية عملة اقتصاد ناشئ.



وأوضح محللو "بنك أوف أمريكا" بأن الجنيه الإسترليني أصبح مرآة للاقتصاد البريطاني الذي يتقلص حجمه وينكمش بشكل ملحوظ خاصة في ظل استمرار عدم التوصل إلى اتفاق حول "بريكست" بين لندن والاتحاد الأوروبي.

Advertisements



وأضافوا أنه خلال السنوات الأربع التي تلت تصويت البريطانيين بمغادرة الاتحاد الأوروبي، أثرت حالة عدم اليقين السائدة على أداء الجنيه الإسترليني والاقتصاد والأنشطة التجارية البريطانية.



وأشار البنك الأمريكي إلى أن تحركات العملة البريطانية منذ "بريكست" في يونيو 2016 أصبحت سيئة بشكل كبير، كما ذكر المحللون أن الاختلاف بين المستويات التي يرغب فيها المستثمرون الشراء أو البيع على الإسترليني أكبر في حالة العملات الرئيسية الأخرى.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 20:01 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 1.2417، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.2543 في حين سجل أقل سعر عند 1.2414.