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شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على تراجع بعد 3 جلسات من المكاسب والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء بعد ثلاث جلسات متوالية من المكاسب والتي دفعته نحو اعلى مستوى في سبعة أعوام ونصف العام امس الثلاثاء.
ولم يستفيد الذهب من مخاوف زيادة عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في الولايات المتحدة والبرازيل والمكسيك وتشيلي وبيرو بشكل كبير في الأيام القليلة الماضية.
وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن فيروس كورونا لم يصل إلى ذروة تفشيه بعد لا سيما في دول الأمريكتين.
من ناحية أخرى، توقع صندوق النقد الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.9% خلال العام الجاري مقارنة بتقديرات أبريل/نيسان الماضي بانكماش نسبته 3% هذا العام.
وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 97.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.1 نقطة وأقل مستوى عند 96.5 نقطة.
وفي ختام التعاملات، انخفضت أسعار الذهب عقود تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.5% إلى 1775.1 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1796.1 دولار وأقل سعر عند 1770.6 دولار.
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