شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يزيد مكاسبه كملاذ آمن مع ارتفاع إصابات "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء في ظل القلق من زيادة عدد مصابي فيروس "كورونا" فضلا عن تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وحذرت منظمة الصحة العالمية اليووم من أن فيروس "كورونا" ووتيرة تفشيه لم تصل إلى ذروتها بعد خاصة في دول الأمريكتين الشمالية والجنوبية.

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كان صندوق النقد الدولي قد توقع في تقريره الصادر اليوم انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.9% خلال العام الجاري مقارنة بتقديرات أبريل/نيسان الماضي بانكماش نسبته 3% هذا العام، لكنه يتوقع نموا بنسبة 5.4% خلال العام المقبل.



ومن المنتظر غدا الخميس صدور القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي عن الربع السنوي الأول ووسط توقعات بانكماش الاقتصاد الأكبر في العالم بنسبة 5%.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:11 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 97.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.1 نقطة وأقل مستوى عند 96.5 نقطة.