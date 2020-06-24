شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 24-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج اليورو مقابل الدولار اختباراً للدعم المحوري 1.1270 ويحافظ على ثباته فوقه، يرافقه وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يعتمد على الثبات فوق المستوى المذكور، بينما يتواجد هدفنا الرئيسي التالي عند 1.1420.

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