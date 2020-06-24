شكرا لقرائتكم خبر عن الخام الأمريكي يعمق خسائره إلى أكثر من 6% عقب ارتفاع المخزونات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تداولات الأربعاء وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى مخاوف نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.



وهدد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بفرض رسوم جمركية ضد سلع أوروبية بقيمة تتجاوز ثلاثة مليارات دولار الأمر الذي ربما يستدعي ردا من بروكسل على واشنطن برسوم مماثلة.



وأعلنت إدارة معلومات الطاقة ارتفاع مخزونات النفط في البلاد بنحو 1.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون انخفاضا بنحو مائة ألف برميل.

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وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:08 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 97.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.1 نقطة وأقل مستوى عند 96.5 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 18:05 بتوقيت جرينتش بنسبة 6.1% إلى 37.9 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 40.5 دولار في حين سجل أقل سعر عند 37.3 دولار.



وهبط سعر "برنت" بنسبة 5.6% إلى 40.2 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 42.8 دولار وأقل سعر عند 39.6 دولار.