شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار النيوزلندي ينخفض عقب بيان البنك المركزي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار النيوزلندي خلال تداولات اليوم الأربعاء عقب قرار البنك المركزي وبيانه المختص بالسياسة النقدية خاصة في ظل التحديات المتمثلة في تداعيات أزمة "كورونا".



وأبقى البنك المركزي النيوزلندي على معدل الفائدة عند 0.25% دون تغيير، وهو قرار توافق مع توقعات المحللين.



وقال البنك في بياننه أنه لا يزال مستعدا لضخ المزيد من التحفيز النقدي الإضافي لدعم الاقتصاد عند الضرورة، وأوضح رئيسه "أدريان أور" بأن النشاط الاقتصادي المحلي تم استئنافه في البلاد خلال مايو/أيار.

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ولاحظ البنك المركزي تعافيا تدريجيا مع استعادة ثقة الأسواق والمستثمرين، لكنه أكد على استمرار وجود تحديات وضغوط على الاقتصاد.



وشدد على استعداد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لاتخاذ وتبني كافة الأدوات المتوفرة من أجل دعم الاقتصاد عند الحاجة مشيرا إلى الالتزام بمشتريات الأصول بقيمة ستين مليار دولار وسط توقعات بالانتهاء من شراء أصول بنحو 17 مليار دولار بنهاية هذا الأسبوع.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار النيوزلندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:165 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.1% إلى 0.6422، وسجل أعلى سعر عند 0.6515 في حين سجل أقل سعر عند 0.6409.