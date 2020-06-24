شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "مبرد" تُقر توزيع أرباح بقيمة 818.4 مليون دينار عن العام 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة مبرد القابضة للنقل، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، الموافقة على مُقترح توزيع أرباح نقدية بقيمة 818.408 مليون دينار على مساهمي الشركة عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "الكويت" المالي، بأن الأرباح سيتم توزيعها بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 5 فلسات لكل سهم.

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وبحسب البيان، ستكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له 15 يوم عمل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية، على أن يتم البدء في توزيع الأرباح بعد 10 أيام عمل من نهاية تاريخ الاستحقاق.

ووافقت الجمعية على صرف مبلغ 30 ألف دينار كويتي، وذلك كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

يُذكر أن الشركة حققت ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 39% خلال عام 2019، إلى 1 مليون دينار، مقابل 1.7 مليون دينار في العام السابق له، فيما أوصى مجلس الإدارة بتوزيعات نقدية للمساهمين.