شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد الدولي يتوقع انكماش الاقتصاد العالمي بنحو 5% هذا العام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خفض صندوق النقد الدولي اليوم توقعاته مشيرا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سوف ينكمش بنسبة 4.9% في العام الجاري، وذلك بعد توقعاته في أبريل/نيسان بانكماش نسبته 3% هذا العام.



وأوضح الصندوق في تقريره بأن هناك المزيد من التداعيات السلبية على الاقتصاد العالمي وسوق العمل وسلاسل الإمداد بسبب ازمة فيروس كورونا متوقعا استمرار إجراءات التباعد الاجتماعي في النصف الثاني من العام الجاري.

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كما ذكر بأن وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كورونا هذا العام أقل من التوقعات مما دفعه للتكهن بنمو الاقتصصاد العالمي بنسبة 5.4% في العام المقبل من تقديرات سابقة بنمو نسبته 5.8%.



وتوقع صندووق النقد انكماش الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسةب 8% عام 2020 من تقديرات سابقة بانكماش نسبته 5.9%، لكنه يتوقع نموه بنسبة 4.5% عام 2021.



أما ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهو الاقتصاد الصيني، فقد توقع الصندوق نموه بنسبة 1% هذا العام ثم نموه بنسبة 8.2% خلال 2021.