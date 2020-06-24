شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية بأكثر من مليون برميل في الأسبوع الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت بيانات رسمية صادرة عن إدارة معلومات الطاقة ارتفاع مخزونات النفط في البلاد بنحو 1.4 مليون برميل إلى 540.7 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون انخفاضا بنحو مائة ألف برميل.



وانخفض مخزون البنزينن 1.7 مليون برميل إلى 255.3 مليون برميل في حين ارتفع مخزون المقطرات بمائتي ألف برميل إلى 174.7 مليون برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات أولية غير رسمية ارتفاع مخزون النفط بـ1.8 مليون برميل في نفس الفترة.