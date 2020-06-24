شكرا لقرائتكم خبر عن "داو جونز" يهبط بأكثر من 400 نقطة في بداية تعاملات الجلسة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال بداية تعاملات اليوم الأربعاء في ظل ارتفاع الإصابات بفيروس "كورونا" فضلا عن التوقعات السلبية بشأن الاقتصاد العالمي.



وتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر اليوم انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.9% خلال العام الجاري مقارنة بتقديرات أبريل/نيسان الماضي بانكماش نسبته 3% هذا العام، لكنه يتوقع نموا بنسبة 5.4% خلال العام المقبل.

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وعلاوة على ذلك، توقع الصندوق انكماش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 8% هذا العام ثم نموا بنسبة 4.5% في 2021، في حين يتوقع نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 1% خلال 2020 ثم نمو بنسبة 8.2% في العام القادم.



وساد القلق بشأن الحرب التجارية الأسواق مرة أخرى بعد تهديدات إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بفرض رسوم جمركية إضافية على واردات من سلع أوروبية بقيمة 3.1 مليار دولار.



وعلى صعيد التعاملات، هبط "داو جونز" بحلول الساعة 14:15 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.6% (ما يعادل 402 نقطة) إلى 25755 نقطة، كما انخفض "ناسداك" بنسبة 1% (ما يعادل 101 نقطة) إلى 10029 نقطة، فيما تتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 1.4% (ما يعادل 43 نقطة) إلى 3047 نقطة.