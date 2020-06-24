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شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم ينخفض وسط توقعات سلبية بشأن الاقتصاد العالمي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم الأربعاء وسط تنبؤات سلبية بشأن الاقتصاد العالمي وتضرره الشديد من جائحة وتداعيات فيروس كورونا.
وتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.9% خلال العام الجاري مقارنة بتقديرات أبريل/نيسان الماضي بانكماش نسبته 3% هذا العام، لكنه يتوقع نموا بنسبة 5.4% خلال العام المقبل.
وتوقع صندوق النقد انكماش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 8% هذا العام ثم نموا بنسبة 4.5% في 2021، في حين يتوقع نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 1% خلال 2020 ثم نمو بنسبة 8.2% في العام القادم.
ومن شأن عوامل الانكماش التأثير على مختلف الأنشطة الاقتصادية والصناعات أبرزها السيارات التي تعتمد على البلاديوم كمكون يسهم في خفض انبعاثات العوادم الملوثة للبيئة.
وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:50 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 96.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.01 نقطة وأقل مستوى عند 96.5 نقطة.
وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار البلاديوم عقود تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 1.6% إلى 1919.2 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1965 دولارا وأقل سعر عند 1905.3 دولار.
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