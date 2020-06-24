شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية السينما الكويتية تُقر توزيع 35 فلساً للسهم عن العام 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة السينما الكويتية الوطنية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، الموافقة على مُقترح توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "الكويت" المالي، بأن الأرباح سيتم توزيعها بنسبة 35% من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 35 فلساً لكل سهم.

وبحسب البيان، ستكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له 15 يوم عمل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية، على أن يتم البدء في توزيع الأرباح بعد 4 أيام عمل من نهاية تاريخ الاستحقاق.

Advertisements

ووافقت الجمعية على صرف مبلغ 60 ألف دينار كويتي، وذلك كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

يُذكر أن الشركة حققت ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 2.8% خلال عام 2019، إلى 8.6 مليون دينار، مقابل 8.3 مليون دينار في العام السابق له، فيما أوصى مجلس الإدارة بتوزيعات نقدية للمساهمين.

وأرجعت الشركة الارتفاع بالأرباح السنوية إلى الزيادة في إيرادات وأرباح شركات المجموعة العاملة في قطاعات الصناعة، والعقار، والتعليم.