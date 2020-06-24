شكرا لقرائتكم خبر عن الصمعاني يوقع عقد خدمات لوجيتسة بقيمة 33.5 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية عن قيامها بتوقيع عقد خدمات لوجستية مع المجموعة الوطنية للاستزراع المائي.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، إن قيمة العقد السنوية تبلغ 11.154 مليون ريال لمدة ثلاث سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 33.462 مليون ريال.

وبحسب البيان، يتضمن العقد أن يتم تخزين منتجات المجموعة الوطنية للإستزراع المائي لدى الشركة بثلاجاتها التي تم التعاقد عليها بمدينة جدة.

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وأفادت الشركة بأن توقيع العقد يأتي في إطار تنفيذها لخططها التوسعية وتنويع أنشطتها ومنتجاتها في نشاط الخدمات اللوجستية متمثلة في نشاط التخزين للغير.

وتتوقع الشركة أن يكون الأثر المالي لهذا العقد اعتبارا من نهاية الربع الثالث من هذا العام 2020، علماً بأنه لاتوجد أطراف ذات علاقة في هذا العقد.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 1.9 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 459 ألف ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال العام 2019 إلى انخفاض أسعار البيع نتيجة لشدة المنافسة بالرغم من زيادة كميات المبيعات مقارنةً بالعام 2018، حيث ارتفعت مبيعات العام الحالي بنسبة 6.3% عن العام السابق.