شكرا لقرائتكم خبر عن ثري إم يحاول استعادة تعافيه – تحليل – 24-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم ثري إم (MMM) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.73% بما يعادل 1.15 نقطة ليستقر على سعر 157.84 دولار، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة عودة استقراره أعلى مستوى 159.19، هذا المستوى يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 187.00 إلى 114.01)، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 169.94 الذي يمثل نسبة 76.4%.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد