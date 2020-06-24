مورجان ستانلي يعزز من مكاسبه – تحليل – 24-06-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم مورجان ستانلي (MS) للجلسة الثانية على التوالي، ليحقق مكاسب جديدة بنسبة بلغت 1.08% بما يعادل 0.51 نقطة ليستقر على سعر 47.89 دولار، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وهو ما ساعد على كبح المزيد من المكاسب للسهم.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 45.83، ليستهدف مستوى المقاومة 52.00.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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