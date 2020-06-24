شكرا لقرائتكم خبر عن نايك يقترب من الوصول إلى مستوياته القياسية – تحليل – 24-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم نايك (NKE) ارتفاعاً في آخر جلساته، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب لليوم الثاني على التوالي بنسبة بلغت 2.42% بما يعادل 2.41 نقطة ليستقر في نهاية تداولاته على سعر 101.92 دولار، كما نلاحظ بدء عودة توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة التاريخي والقياسي 105.58، وذلك طيلة ثبات الدعم 96.70.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد