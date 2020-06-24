شكرا لقرائتكم خبر عن نايك يقترب من الوصول إلى مستوياته القياسية – تحليل – 24-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم نايك (NKE) ارتفاعاً في آخر جلساته، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب لليوم الثاني على التوالي بنسبة بلغت 2.42% بما يعادل 2.41 نقطة ليستقر في نهاية تداولاته على سعر 101.92 دولار، كما نلاحظ بدء عودة توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة التاريخي والقياسي 105.58، وذلك طيلة ثبات الدعم 96.70.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر نايك يقترب من الوصول إلى مستوياته القياسية – تحليل – 24-06-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.