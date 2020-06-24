شكرا لقرائتكم خبر عن أوراكل يقلص من مكاسبه – تحليل – 24-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم أوراكل (ORCL) أعلى سعر له في آخر جلساته عند 55.94، ارتد منه السهم انخفاضاً ليقلص بعضاً من مكاسبه ويغلق على ارتفاع طفيف بنسبة بلغت 0.13% بما يعادل 0.07 نقطة ليستقر على سعر 55.19 دولار، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى المتوسط وبمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، كما يستفيد أيضاً من الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 57.32 استعداداً لمهاجمته.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد