شكرا لقرائتكم خبر عن أدوبي في هدنة لالتقاط الأنفاس – تحليل – 24-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم شركة أدوبي سيستم (ADB) على عدم تغيير في آخر جلساته، وذلك وسط تسجيل السهم لمستويات قياسية جديدة في عدة أيام سابقة، إلى أن وصلت مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحاول السهم بذلك التوقف في هدنة لالتقاط الأنفاس، يحاول من خلالها جني أرباحه واكتساب زخماً إيجابياً ليستعيد حيويته من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على كل المستويات، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 467.65، طيلة ثبات الدعم 421.73.

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الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد