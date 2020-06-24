شكرا لقرائتكم خبر عن أدوبي في هدنة لالتقاط الأنفاس – تحليل – 24-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم شركة أدوبي سيستم (ADB) على عدم تغيير في آخر جلساته، وذلك وسط تسجيل السهم لمستويات قياسية جديدة في عدة أيام سابقة، إلى أن وصلت مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحاول السهم بذلك التوقف في هدنة لالتقاط الأنفاس، يحاول من خلالها جني أرباحه واكتساب زخماً إيجابياً ليستعيد حيويته من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على كل المستويات، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 467.65، طيلة ثبات الدعم 421.73.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر أدوبي في هدنة لالتقاط الأنفاس – تحليل – 24-06-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.