شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الخام يفقد 1.5% قبيل التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظل النفط الخام على تراجعه مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء ليفقد حتى الآن نحو 1.5% ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، بعدما أظهرت بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي ،ارتفاع مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة لمستوي قياسي جديد ، ويترقب المتعاملون البيانات الرسمية فى وقت لاحق اليوم ، ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 1.5% إلى مستوي 39.39$ ، من مستوى الافتتاح عند 39.98$، وسجل أعلى مستوي عند 40.52$.

عند تسوية الأمس ،فقد الخام الأمريكي نسبة 1.4% ، فى أول خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ،بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ،بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى 15 أسبوعا عند 41.61$ للبرميل.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 1.75 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 19 حزيران/يونيو، فى ثالث زيادة أسبوعية على التوالي ،متجاوزا توقعات الخبراء ارتفاع بنحو 0.3 مليون برميل.

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وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 545 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوي منذ بداية تجميع تلك البيانات ، فى علامة سلبية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى ارتفاع المخزونات بحوالي 1.2 مليون برميل ، فى ثالث زيادة أسبوعية على التوالي.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد انخفض الأسبوع السابق بمقدار 600 ألف برميل ، فى الانخفاض الحادي عشر أسبوعيا على التوالي ،لينزل الإجمالي إلى 10.5 مليون برميل يوميا ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 30 آذار/مارس 2018.

انخفض الإنتاج الأمريكي منذ منتصف آذار/مارس الماضي بمقدار 2.6 مليون برميل يوميا ، بما يعادل حوالي 20% من إجمالي الإنتاج ،بسبب الإغلاقات الواسعة فى منصات استخراج النفط الصخري ، فى ظل الخسائر الفادحة التي يتكبدها المنتجين ، بعد اتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع.