شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتد من أدنى مستوى فى أسبوعين بفعل العزوف عن المخاطرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليرتد من أدنى مستوى فى أسبوعين المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بصدد تحقيق أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، والتركيز على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، بعد تحذير بشأن ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة ، وتصاعد التوترات التجارية بين أمريكا وأوروبا.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.3 % إلى مستوى 96.96 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 96.66 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 96.55 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.35% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين عند 96.39 نقطة ، بفعل بيانات قوية عن القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد الأوروبي.

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تقلصت شهية المخاطرة لدى المستثمرين ،وهو ما ينعكس حاليا بهبوط أسواق الأسهم الأوروبية ، وتراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية قبيل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت.

حذر المستشار الصحي للبيت الأبيض الدكتور "أنتوني فوسي" من أن بعض المدن فى الولايات المتحدة بدأت تشهد زيادة مقلقة فى حالات الإصابة بفيروس كورنا المستجد ،وهو ما يجدد المخاوف حيال استمرار انكماش أكبر اقتصاد فى العالم لفترة طويلة ،ويظهر مدى الحاجة إلى المزيد من التحفيز المالي والنقدي لمواجهة هذا الركود.

من ناحية أخرى ، تدرس إدارة الرئيس الأمريكي"دونالد ترامب" فرض تعريفات جمركية جديدة على واردات بقيمة 3.1 مليار دولار من دول فرنسا وألمانيا وإسبانيا والمملكة المتحدة ، الأمر الذي من المتوقع أن ينتج عنه تصاعد فى التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.