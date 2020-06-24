شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتخلى عن ذروة أسبوعين بفعل مخاوف تصاعد التوترات التجارية بين أوروبا والولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء لتتخلى عن أعلى مستوى فى أسبوعين المسجل فى الجلسة السابقة ، مع نشاط عمليات البيع لجني الأرباح ، بجانب عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، بفعل مخاوف تصاعد التوترات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ،خاصة وأن الإدارة الأمريكية تدرس فرض تعريفات جمركية على واردات أوروبية بقيمة 3.1 مليار دولار أمريكي.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 1.6% حتى الساعة 11:22 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 1.3% ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين ، بفضل بيانات إيجابية عن القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد الأوروبي.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء ليبتعد عن أعلى مستوى فى أسبوعين ، بفعل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.

تصدر قطاع السفر والترفيه ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بحوالي 3% ، بسبب مخاوف تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة.

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تدرس إدارة الرئيس الأمريكي"دونالد ترامب" فرض تعريفات جمركية جديدة على واردات بقيمة 3.1 مليار دولار من دول فرنسا وألمانيا وإسبانيا والمملكة المتحدة ، الأمر الذي يصعد التوترات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وفى وقت سابق كان الاتحاد الأوروبي قد طلب من منظمة التجارة العالمية منحه الضوء الأخضر لفرض رسوم جمركية على واردات أمريكية تصل قيمتها 11.2 مليار دولار ، ردا على إعانات الحكومة الأمريكية الغير قانونية لشركة "بوينغ" عملاق صناعة الطائرات.

من ناحية أخري ،حذر المستشار الصحي للبيت الأبيض الدكتور "أنتوني فوسي" يوم الثلاثاء من أن أجزاء من الولايات المتحدة بدأت تشهد زيادة مقلقة فى حالات الإصابة بفيروس كورنا المستجد.

فقدت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 أكثر من 1.0% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 0.4% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،بفضل احتمالات المزيد من الإجراءات التحفيزية فى الولايات المتحدة.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 1.6% ،فى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 1.5% ، وفى ألمانيا فقد مؤشر داكس نسبة 1.8% ، وفى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 2.1% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا.