شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى 8 سنوات بفضل طلب قوي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتوسع مكاسبها لليوم الرابع على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى ثماني سنوات ، بفضل طلب قوي على المعدن كملاذ آمن ، بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة ، وتوقعات بمزيد من التحفيز لدعم أكبر اقتصاد فى العالم لمواجهة تداعيات جائحة الفيروس التاجي.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.6% إلى 1,779.38$ الأعلى منذ تشرين الأول /أكتوبر 2012 ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,768.51$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,765.47$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.75% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، بدعم تراجع مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات.

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قالت وكالة "رويترز" يوم الأربعاء أن عدة ولايات أمريكية سجلت عدد إصابات قياسية بفيروس كورونا يوم الثلاثاء ،وأفادت الوكالة أيضا أن عدد الوفيات بالوباء القاتل قد تجاوز 100 ألف حالة فى أمريكا اللاتينية.

ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة مرة أخرى ، جدد المخاوف حيال استمرار انكماش أكبر اقتصاد فى العالم لفترة طويلة ،ويظهر مدى الحاجة إلى المزيد من التحفيز المالي والنقدي لمواجهة هذا الركود.

ومن جانبه قال وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوشين" إن مشروع قانون التحفيز المقبل ، سيركز على إعادة الأشخاص إلى العمل بسرعة ،وإنه سيأخذ بعين الاعتبار المزيد من التأخير فى الموعد النهائي لتقديم الضرائب.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بنحو 3.21 طن متري ،فى ثاني زيادة يومية على التوالي ،ليرتفع الإجمالي إلى 1,169.25 طن متري ، والذي يعد أعلى مستوى أيار/مايو 2013.