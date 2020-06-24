شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بنسبة 0.38% بختام التعاملات بضغوط هبوط 5 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.38% خاسراً 35.37 نقطة ليغلق عند مستوى 9225.92 نقطة، وبلغ حجم التداول 283.5 مليون سهم بقيمة 370.1 مليون ريال عبر تنفيذ 9095 صفقة، وتراجع 27 سهماً، وارتفع 18 سهماً، واستقر سهم واحد، وهبطت 5 قطاعات على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.43%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 0.47%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.43%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.19%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.12%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.17%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.03%.

وفي سياق متصل أعلنت مجموعة المستثمرين القطريين، ومصرف الريان، عن عزمهما الإفصاح عن البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو لعام 2020، يوم الثلاثاء الموافق 21 يوليو للأولى، ويوم الاثنين الموافق 13 يوليو للثانية.