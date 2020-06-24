شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الخضروات والفاكهة: انخفاض أسعار الليمون 25-40٪ بفضل إنتاج الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أسعار الليمون تنخفض بالأسواق بشكل تدريجي منذ بداية الأسبوع الجاري وذلك بعد أن شهدت أسعاره طفرة كبيرة حيث وصل سعر الكيلو الي اكثر من 40 جنيها فى بعض المناطق، وهذا يرجع لعدة أسباب أهمها الإقبال الكبير على الليمون بسبب استخدامه كمصدر لفيتامين سي للوقاية من فيروس كورونا، وهذا ما أكده حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وأشار النجيب في تصريحات لـ"الخليج 365"، إلى أن هذه الفترة دائما ما تشهد انخفاضا فى الإنتاج وذلك لأن محافظة البحيرة وهي اكبر المنتجين لليمون في مصر يدخل الشجر الخاص بهم في مرحلة التربيعة الجديدة وهذه المرحلة التي تؤهل الشجر لإنتاج جديد.

وأوضح النجيب أن أسعار الليمون تتراوح الآن بين 10-20 جنيها يصل سعرها للمستهلك بحد أقصى 25 جنيها للكيلو وهذا ما يعني ان هناك انخفاض يتراوح بين 25-40٪ من السعر خلال الأسبوعين الماضيين، مشيرا الي أن إنتاج محافظات الصعيد وبالتحديد أسوان هو الذي أدى إلى زيادة الكميات المعروضة بالسوق بنسبة تصل إلى 20-30٪ زيادة عن الفترة الماضية.

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وتوقع النجيب أن تشهد أسعار الليمون انخفاضا اخر خلال الفترة المقبلة مع زيادة المعروض بالسوق وبالتالي سيؤثر ذلك على الأسعار بشكل تدريجي، مطالبا المواطنين بضرورة عدم التخزين والتكالب على الكميات حتى لا يؤثر ذلك على المعروض ويؤدي الي زيادة الأسعار.

جدير بالذكر، أن تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة أكد ارتفاع صادرات العنب والموالح لمليون و463 ألف طن، منها الموالح بلغت مليون و387 ألف و228 طنا، والعنب 76 ألفا و184 كيلو منذ بدء موسم التصدير حتى 17 من الشهر الجارى، وهناك تدفق ملحوظ فى الصادرات إلى جميع الأسواق العالمية والأوربية، وفتح منافذ جديدة، وسط إجراءات مشددة وفقا للمعايير الدول المتفق عليها لجودة الصادرات تضمن زيادة الصادرات لجميع الأسواق العالمية.