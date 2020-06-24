شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عوض: نستهدف من شراء حصة بـ"الاستثمار العربى" التحول إلى بنك شامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال كريم عوض، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، إن المجموعة تهدف من الدخول في تحالف لشراء بنك الاستثمار العربي، التحول من بنك استثمار إلى بنك شامل ((Universal Bank ويقوم أيضًا بتقديم كافة الخدمات المصرفية وغير المصرفية لعملائه في وطنه الأم مصر، مضيفا وسنقوم حال الشراء بتوفيق الأوضاع وفقاً لقانون البنك المركزي الجديد، مؤكداً أن المجموعة لديها سيولة لشراء البنك.

وكانت المجموعة المالية هيرميس القابضة، وصندوق مصر السيادي، قد أعلنا عن الحصول على الموافقة من مجلس إدارة البنك المركزي المصري لبدء عملية الفحص النافي للجهالة على بنك الاستثمار العربي، وذلك بغرض الاستحواذ على 76% من رأسمال البنك معظمها عن طريق الاكتتاب في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع مع احتمال شراء عدد محدود من الأسهم المملوكة للمساهم الرئيسي الحالي بنك الاستثمار القومي.

وفي حالة اتمام الصفقة تصبح المجموعة المالية هيرميس القابضة مالكة لنسبة لا تقل عن 51 % وصندوق مصر السيادي مالكا لنسبة لا تقل عن 25% من رأسمال البنك، بينما يحتفظ بنك الاستثمار القومي واتحاد الجمهوريات العربية بالنسبة المتبقية.

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وأشاد "عوض"، خلال مؤتمر صحفي، عقد عبر وسائل الاتصال الإلكتروني، بالمؤتمر الاستثماري الأول من نوعه «EFG Hermes Virtual Conference، الذي نظمته المجموعة المالية هيرميس، من خلال منصة رقمية تفاعلية تديرها المجموعة، وشهد المؤتمر عقد الاجتماعات المباشرة بين ممثلي الإدارة التنفيذية وكبار المستثمرين من خلال تقنية الفيديو بمشاركة أكثر من 72 شركة من 14 دولة و480 مستثمر من أبرز المؤسسات المالية الدولية بقاعدة أصول تبلغ قيمتها 15 تريليون دولار.

وفي سياق آخر رد كريم عوض، عن نسبة حصة المجموعة المالية بشركة بورصة السلع، إن حصة هيرميس 5% من رأس مال شركة البورصة.

الجدير بالذكر أن اتمام عملية الاستحواذ يعتمد على عدة عوامل منها الانتهاء من عملية الفحص النافي للجهالة بشكل مرضي للمشترين والاتفاق بين الأطراف المختلفة على العقود المتعلقة بالعملية والحصول على الموافقات النهائية من البنك المركزي المصري، ومن ثم يجب على المساهمين توخي الحذر وأخذ هذه العوامل في الاعتبار عند تداول سهم شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة خلال الفترة القادمة.