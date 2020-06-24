شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف لبورصة البحرين بختام جلسة الأربعاء مدفوعة بسهم البنك الأهلي المتحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.04% رابحاً 0.50 نقطة ليغلق عند مستوى 1280.83 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.6 مليون سهم بقيمة 451.9 ألف درهم، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 3.40% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.34%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.53% بضغوط هبوط سهم عقارات السيف بنسبة 0.56%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.47% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.65%، كما تراجع سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.51%.

وفي سياق متصل أعلنت شركات مجموعة ترافكو، التكافل الدولية، بنك البحرين الإسلامي، المجموعة العربية للتأمين، عن انعقاد اجتماع مجلس إدارة الأولى يوم الاثنين الموافق 10 أغسطس المقبل، والثانية يوم الثلاثاء الموافق 28 يونيو، والثالثة يوم الاثنين الموافق 20 يوليو، والرابعة يوم الثلاثاء الموافق 11 أغسطس، لمناقشة وإقرار البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو لعام 2020.

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وأكدت بورصة البحرين، بأنه سيتم إدارج إصدار من أذونات الخزينة الحكومية ومدته 3 شهور، والصادر عن مصرف البحرين المركزي، نيابةً عن حكومة مملكة البحرين، ابتداءً من يوم الخميس الموافق 25 يونيو.