شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع جنيهين وعيار 21 يسجل 797 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء، بقيمة جنيهين للمرة الثانية ليصبح إجمالي ارتفاع سعر الذهب منذ صباح اليوم 5 جنيهات، وذلك على خلفية صعود سعر أوقية الذهب إلي أكثر من 1770 دولارا لأعلي مستوي للذهب عالميا خلال 8 اشهر، الأمر الذي أدى إلى صعود المعدن النفيس في مصر إلي مستوي 797 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، وهو أعلي مستوي سجله الذهب في مصر، بحسب إيهاب واصف نائب رئيس شعبة المعادن الثمينة في الغرفة التجارية .



أسعار الذهب عقب ارتفاعها للمرة الثانية أسعار الذهب عقب ارتفاعها للمرة الثانية عيار 18 : 683.15 جنيه عيار 21 : 797 جنيها عيار 24 : 910.85 جنيه الجنيه الذهب : 6376 جنيها السعر العالمي : 1777 دولارا

وأضاف واصف، أن تقرير لمنظمه التجاره العالميه الذى أكد أن التباطؤ الاقتصادي العالمي وصل الي 18.5% هو سبب ارتفاع الطلب على الذهب ومن ثم حدوث زيادة في أسعاره، إضافة إلي زلزال المكسيك ضاعف الطلب على الذهب

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وصعد الذهب لأعلى مستوياته في ثماني سنوات تقريبا يوم الأربعاء، إذ تلقى الطلب على المعدن النفيس الذي يُعتبر ملاذا آمنا الدعم من المخاوف بشأن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وآمال بمزيد من التحفيز لمكافحة الضرر الاقتصادي.

وقال دانييل هاينز المحلل لدى إيه.إن.زد ”المخاوف بشأن حالات الموجة الثانية، خصوصا في الولايات المتحدة، وأيضا في أمريكا اللاتينية، تقود القلق بشأن استمرار ضعف التعافي الاقتصادي وذلك بالتأكيد يدعم أصول الملاذ الآمن مثل الذهب.

”الدعم مستمر من ترجيح بأن تقدم البنوك المركزية للسوق برامج لشراء سندات وتيسيرا نقديا سيُبقي بجلاء أسعار الفائدة منخفضة في المستقبل المنظور“.

وتبنت البنوك المركزية في أنحاء العالم إجراءات تحفيز قوية وتُبقي أسعار الفائدة منخفضة، مما ساعد أسعار الذهب على الارتفاع بأكثر من 16 بالمئة منذ بداية العام. ويُعتبر المعدن الأصفر على نطاق واسع أداة تحوط في مواجهة التضخم وانخفاض العملات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1921.46 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.3 بالمئة إلى 826.54 دولار ونزلت الفضة 0.3 بالمئة إلى 17.89 دولار.