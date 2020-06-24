شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة دبي تتحول للمنطقة الحمراء بجلسة الأربعاء..ورأس المال يخسر 2 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحول المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.01% خاسراً 21.45 نقطة ليغلق عند مستوى 2099.21 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 2 مليار درهم ليغلق عند مستوى 296.3 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 333.7 مليون سهم محققة ما قيمته 327.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 5202 صفقة لعدد 33 سهماً، وهبطت 5 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.31%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.27%، تلاه قطاعي السلع والاستثمار بنسبة 0.63%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.58%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.39%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.51%.

وقفزت 9 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 10.71%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 2.19%، فيما تراجع 24 سهماً، على رأسها سهم مصرف السلام السودان بنسبة 4.89%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 4.38%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 22 مليون ورقة بقيمة 62.4 مليون درهم، والذي تراجع بنسبة 1.40%.

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وأعلن مصرف السلام البحرين، عن تحقيق أعلى تراجع في نسبة التمويلات المتعثرة بين 55 مصرفاً مدرجاً في دول الخليج خلال عام 2019، وفق تقريرٍ أعدته شركة كي بي إم جي، كما حل المصرف في المركز السادس على مستوى المنطقة من حيث كفاية رأس المال، إذ حقق نسبة مرتفعة تبلغ 20.9%، وبهذا يعد مصرف السلام البحرين، الإسلامي الوحيد في مملكة البحرين، الذي يدرج ضمن قائمة أفضل 10 مصارف في المنطقة من حيث ارتفاع نسبة كفاية رأس المال والانخفاض الملحوظ في نسبة التمويلات المتعثرة الذي بلغ 3.3%.

وكشفت الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين، عن نتائج الفترة المنتهية في 31 مارس لعام 2020، وبلغ صافي الربح 9.6 مليون درهم مقابل 9 ملايين درهم خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ إجمال الأصول 515.5 مليون درهم مقارنة بمبلغ 501 مليون درهم خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وفي سياق منفصل، أعلنت الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين، عن اجتماع مجلس الإدارة، في تمام الساعة العاشرة من صباح أمس الثلاثاء، وتم بالإجماع الموافقة على ما جاء في البيانات المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس لعام 2020.