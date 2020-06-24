شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الأسماك اليوم الأربعاء بسوق العبور للجملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 24- 6 – 2020 استقرارا وفقا للأسعار الرسمية المعلنة بسوق العبور للجملة، حيث استقرت أسعار السمك البورى 1 لتتراوح بين 42- 48 ، سعر البورى 2 بين 32 – 38 جنيها للكيلو، وسجل البربون 35 – 45 جنيها والبربون المجمد بين 25 – 35 جنيها، بينما سجل البلطى 1 أسعارا تتراوح بين 20- 22 جنيها للكيلو ، والبلطى 2 لتتراوح بين 17-19 جنيها ، و البلطى الأسوانى 17-23 جنيها.

واستقر سعر فيليه البلطى يترواح ما بين 30 – 90 جنيها، وسجل سعر السمك الثعابين 50-210 جنيها، وسجلت أسعار المكرونة السويسري 60-70 جنيها، والمكرونة الخليجى بين 32-38 جنيها، والمكرونة المجمدة بين 20-30 جنيها، وموسى بين 60-80جنيها للكيلو.

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بينما استقرت أسعار الكابوريا بين 30 -130 جنيها، وسعر الكاليمارى والسبيط بين 110-170جنيها وسجلت أصناف الجمبرى أسعار تتراوح بين جمبرى 2 بين 200 – 270 جنيها وجمبرى 2 مجمد بين 85 – 165 جنيها، وجمبرى 3 بين 90 – 140 جنيها للكيلو.

وكانت خطة التنمية للعام المالى الجديد 2020/2021 والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، تولي إهتماما بتأمين الأمن الغذائى وترشيد الاستيراد، لاسيما فيما يتعلق بالانتاج السمكى، وفى مقدمتها رفع نسبه الاكتفاء الذاتى من الاسماك إلى 96% خلال العام المالي الجديد.