شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تدرس فرض رسوم على واردات بـ 3.1 مليار دولار من أوروبا وبريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت بلومبرج نيوز اليوم الأربعاء نقلا عن إشعار نشره مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن الولايات المتحدة تدرس فرض رسوم على صادرات بقيمة 3.1 مليار دولار من المملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا وألمانيا.

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