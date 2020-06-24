شكرا لقرائتكم خبر عن هواوي تطلق أحدث أجهزتها اللوحية Huawei Mate Pad T8 في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك جهازها اللوحي الجديد هواوي Huawei Mate Pad T8 في السوق المصري وهو أحدث إصداراتها في عالم "التابلت" وذلك في إطار سعيها الدائم لتوفير أفضل أجهزة الاتصال لمستخدميها لمساعدتهم على انهاء مهام عملهم والاستمتاع بالمزيد من الترفيه.

وقال “بيك ين”، نائب رئيس هواوي مصر: يحتل المستهلك المصري لدى شركة هواوي خصوصية كبيرة حيث يعد السوق المصري من أكبر وأفضل الأسواق الواعدة التي تعمل فيها شركة هواوي وتوليها بالأولوية في طرح أحدث وأفضل منتجاتها من الأجهزة الذكية سواء الهواتف أو اللوحية لتقديم كافة وسائل الاتصال والتواصل له مع أحدث التكنولوجيا العالمية.

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وأضاف "ين" يأتي Huawei Mate Pad T8 بمواصفات قياسية لراحة المستخدم لما يوفره الجهاز من مميزات فريدة وجديدة تساعدهم على انجاز مهامهم بكل سهولة ومرونة مع المحافظة على جودة المشاهدة من خلال شاشة الجهاز من نوع IPS / LCD وعرض 8 بوصه، النسبة الى سطح الهاتف: 80% ودقة 800x1280 بيكسل، (188.7 بيكسل لكل بوصه)، التناسب: 16:10.

وتم تحميل الجهاز بنسخة أندرويد 10 لتوفر للمستخدمين أفضل وسائل التواصل من خلال أحدث البرمجة اللوحية وبذاكرة وصول عشوائي 2 جيجا وذاكرة داخلية 16 جيجا، ويدعم الاستعانة بذاكره خارجيه حتى 512 جيجا بايت (كارت ميموري) وبمعالج Mediatek MT8768 مما يعطي الجهاز قوة وتسارع في تنفيذ الأوامر. ويتمتع Huawei Mate Pad T8 ببطارية ضخمة تبلغ 5100 ميلي أمبير، مما يدعم الاستخدام لفترات طويلة.

كما يدعم Huawei Mate Pad T8مستشعرات التسارع والدوران مع كاميرا خلفية 5 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 مع الفلاش وكاميرا أمامية 2 ميجا بيكسل و1080[email protected] لتسجيل وتصوير أمتع اللحظات في حياة المستخدمين اليومية. أما أبعاد الجهاز فهي 199.7x121.1x8.6 مليمتر ووزن 310 جرام ليجعله خفيفاً في الحمل مع كثرة الاستخدام وبلون أزرق مما يضفي على الجهاز جاذبية وجمال أكثر في رؤيته. مما يقدم للمستخدمين إمكانيات زيادة القدرة الإنتاجية والترفيهية على حد سواء ومتاح في جميع فروع هواوي وموزعيها المعتمدين بسعر 2049جنيهاً.

وأشار "ين" إلى أن جهاز Huawei Mate Pad T8 محمل عليه AppGallery أول متجراً في مصر لا يحتاج لتسجيل الاشتراك عليه عند تشغيل المتجر لأول مرة حيث يستطيع المستخدمون من الاستخدام المباشر للمتجر بشرط الموافقة على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية وهو المتجر الذي أصبح في فترة وجيزة من أهم وأكبر متاجر التطبيقات في العالم حيث يحتوي المتجر على كافة تطبيقات البنوك الشهيرة في مصر مثل CIB وبنك مصر Banque Misr لإجراء المعاملات البنكية، بالإضافة إلى وجود تطبيقات مشغلي الاتصالات في مصر مثل My Orange Egypt وMy We Egypt وMy Etisalat وأنا فودافون بما يجمع كل مشغلي الاتصالات على منصتها بالإضافة إلى العديد من تطبيقات مشاهدة الأفلام والمسلسلات أونلاين " Netflix، وShahid، و! WATCH It، وتطبيق خدمة بث الفيديو HUAWEI Video.