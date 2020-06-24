شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع عالميا وسط عزوف عن المخاطرة فى السوق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع الدولار بعض الشيء اليوم الأربعاء بعدما مُني بخسائر على مدى يومين متتاليين فيما تراجعت الآمال في تعاف اقتصادي عالمي سريع في الأسواق.
وكسبت العملة الأمريكية أكثر من 0.2 بالمئة مقابل سلة من العملات مع ضعف الإقبال على المخاطرة في التعاملات المبكرة في أوروبا.
وتعرضت عدة عملات رئيسية لضغوط بيعية، بما في ذلك الجنيه الاسترليني الذي نزل بأكثر من ثلث في المئة. وتخلى اليورو عن بعض مكاسب الأسبوع متراجعا 0.2 بالمئة.
وفقد الدولار النيوزيلندي نحو واحد بالمئة بعدما أعلن البنك المركزي أن ميزان المخاطر الاقتصادية لا يزال يميل نحو الجانب النزولي وأنه مستعد لاستغلال المزيد من الأدوات الاقتصادية عند الضرورة.
ورغم التراجع، لا يزال مؤشر الدولار مرتفعا أكثر من 0.9 بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري بفضل تحسن الصورة الاقتصادية. ودعمت بيانات من بريطانيا ومنطقة اليورو والولايات المتحدة هذا الأسبوع العملات عالية المخاطر على حساب تلك التي تُعتبر ملاذا آمنا.
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