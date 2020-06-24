شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، إذ صعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.47% ليصل إلى مستوى 11030 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.7% ليصل إلى مستوى 1708 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.76% ليصل إلى مستوى 12712 نقطة، وارتفع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 2.06% ليصل إلى مستوى 4232 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.8% ليصل إلى مستوى 1401 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 2.1% ليصل إلى مستوى 2191 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.36% ليصل إلى مستوى 758 نقطة.

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وفي سياق آخر، قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 28 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهى "الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، الأهرام للطباعة والتغليف، العربية لحليج الأقطان، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، رواد السياحة، الشمس للإسكان والتعمير، شارم دريمز للاستثمار السياحي، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، المجموعة المالية هيرميس القابضة، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، التعمير والاستشارات الهندسية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، العربية للمحابس، العامة لصناعة الورق-راكتا، المجموعة المصرية العقارية، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، بنك قناة السويس، آسيك للتعدين-اسكوم، مجموعة طلعت مصطفى القابضة، أسمنت بورتلاند طرة المصرية، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، أسمنت سيناء".