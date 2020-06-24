شكرا لقرائتكم خبر عن إيفو: اقتصاد ألمانيا سينتعش في الربع الثالث من انكماش فى خانة العشرات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال كلاوس فولرابه الخبير الاقتصادي في معهد إيفو اليوم الأربعاء إن الاقتصاد الألماني ينبغي أن يعود إلى مسار النمو في الربع الثالث من العام بعد انكماش متوقع في خانة العشرات بين أبريل نيسان ويونيو حزيران.
ويتوقع معهد إيفو الاقتصادي معدل نمو في الربع الثالث يبلغ نحو سبعة بالمئة. وكان مؤشر المعهد لمناخ الأعمال قد ارتفع للشهر الثاني على التوالي في يونيو حزيران بسبب اعتقاد الشركات أن أسوأ ما يمكن أن يحدث من ضرر نتيجة للعزل العام الذي يهدف لاحتواء فيروس كورونا قد مر.
وقال فولرابه "تجاوزنا المنخفض الاقتصادي، النقطة المتدنية باتت وراءنا وتبدو الأمور أفضل من جديد".
وأضاف "ترتفع توقعات الصادرات بشكل ملحوظ".
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