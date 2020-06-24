شكرا لقرائتكم خبر عن نادك تتسلم قراراً بتمليكها المساحات المحياة من الأراضي المسلمة لها بعدة مناطق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" عن استلامها خطاب من وزارة البيئة والمياه والزراعة، يوم أمس الثلاثاء، يشير إلى صدور أمر ملكى يقضي بالموافقة على تمليك شركة نادك المساحات المحياة من الأراضي المسلمة لها في وادي الدواسر وحائل والجوف.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن مساحات الأراضي المسلمة هي 269.210 مليون متر مربع بوادي الدواسر، و193.082 مليون متر مربع بحائل، و72 مليون متر مربع بالجوف.

وتجدر الإشارة الى أن معاملة إصدار صكوك الأراضي هي قيد التنفيذ لدى الجهات المختصة ومن المتوقع استكمال المعاملة وصدور الصكوك خلال الفترة القادمة وسيتم الإعلان عنها في حينه.

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وبحسب البيان، ستقوم الشركة أيضاً بالإعلان عن الأثر المالي المتوقع لقرار التمليك المذكور في وقت لاحق.

يُذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 18.2 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 3.7 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 إلى زيادة إيرادات الشركة للربع الحالي بنسبة 5.41% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بسبب زيادة الطلب على منتجات الشركة.