شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة المتقدمة تُوصي بتوزيع 65 هللة للسهم للربع الثاني من العام 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، بجلسته المنعقدة أمس الثلاثاء، بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 140.7 مليون ريال، على مساهمي الشركة عن الربع الثاني 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 216.5 مليون سهم بواقع 0.65 ريال للسهم، وبنسبة 6.5% من القيمة الاسمية للسهم.

ووفقاً للبيان، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم عند إغلاق السوق في 30 يونيو الجاري، على أن يتم صرف الأرباح اعتباراً من 23 يوليو المُقبل.

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يُذكر أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 140.7 مليون ريال، على مساهمي الشركة عن الربع الأول 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 104 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 161.9 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الأول إلى انخفاض كمية مبيعات وأسعار البولي بروبلين بنسبة 8.1% و10.3% على التوالي، بالإضافة إلى ارتفاع استهلاك البروبان بنسبة 10.3%.