شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تبتعد عن ذروة 15 أسبوعا بفعل ارتفاع المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ،لتبتعد عن أعلى مستوى فى 15 أسبوعا ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ، وبفعل ارتفاع مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة لمستوى قياسي جديد ، على حسب بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 1.3% إلى مستوي 39.46$ ، من مستوى الافتتاح عند 39.98$، وسجل أعلى مستوي عند 40.52$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 1.5% إلى مستوي 41.80$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 42.42$ ، وسجل أعلى مستوي عند 42.86$.

عند تسوية الأمس ،فقد الخام الأمريكي نسبة 1.4% ، فى أول خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى 15 أسبوعا عند 41.61$ للبرميل ،وفقدت العقود الآجلة لخام برنت نسبة 1.5% ، بعدما سجلت مستوي 43.92$ الأعلى منذ 6 آذار/مارس الماضي.

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فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 1.75 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 19 حزيران/يونيو، فى ثالث زيادة أسبوعية على التوالي ،متجاوزا توقعات الخبراء ارتفاع بنحو 0.3 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 545 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوي منذ بداية تجميع تلك البيانات ، فى علامة سلبية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى ارتفاع المخزونات بحوالي 1.2 مليون برميل ، فى ثالث زيادة أسبوعية على التوالي.

ويضغط على الأسعار أيضا ،توقعات أن تبطئ الصين "أكبر مستورد للنفط فى العالم" واردات الخام فى الربع الثالث من هذا العام ، بعد عمليات شراء قياسية خلال الأشهر الأخيرة ، وبعد الانتعاش الكبير فى الأسعار مؤخرا.