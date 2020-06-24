شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يتخلى عن أعلى مستوى فى أسبوع مقابل الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتخلي عن أعلى مستوى فى أسبوع مقابل الدولار الأمريكي ، بصدد تكبد أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل نشاط ملحوظ لعمليات التصحيح وجني الأرباح ، لكن تظل الخسارة محدودة حتى الآن ، بعد بيانات أفضل من التوقعات عن مناخ الأعمال فى ألمانيا.

تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.2% إلى 1.1287$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1307 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.1325$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.4% مقابل الدولار ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوع عند 1.1348$.

Advertisements

دعم مكاسب اليورو بيانات قوية عن القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد الأوروبي خلال حزيران/يونيو ، والتي عززت آمال تعاف الاقتصاد سريعا من جائحة فيروس كورونا ، والتي تعد أسوأ أزمة اقتصادية منذ ثلاثينيات القرن الماضي.

قال معهد أيفو يوم الأربعاء أن مؤشره لقياس الثقة بمناخ الأعمال فى ألمانيا قد سجل 86.2 نقطة فى حزيران/يونيو ، متجاوزا توقعات الخبراء عند 85 نقطة ،وسجل المؤشر مستوي 79.5 نقطة فى أيار/مايو.

واصل مؤشر "أيفو" التعافي للشهر الثاني على التوالي، خاصة بعد تسجيل أدنى قراءة على الإطلاق عند 74.3 نقطة فى نيسان/أبريل ، بسبب الأضرار الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.