شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 24-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولاته السلبية ليبدأ اختبار المتوسط المتحرك 50، معززاً التوقعات باستمرار سيناريو الاتجاه الهابط لهذا اليوم، مع الإشارة إلى أن كسر 0.6900 سيسهّل مهمة السعر بالتوجه نحو هدفنا الرئيسي المنتظر عند 0.6700، في حين سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون مستوى 0.6990.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6860 والمقاومة 0.7000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط