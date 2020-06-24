شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 24-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر عقود خام برنت تداولاته السلبية ليتحرك دون حاجز 42.00، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الهابط المتوقع على المدى اللحظي، والذي تبدأ أهدافه عند 41.15 وتمتد إلى 37.86، مع التذكير بأن استمرار الانخفاض المقترح سيوقف السيناريو السلبي ويقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 40.00 والمقاومة 43.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط