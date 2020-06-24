شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 24-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر النفط بسلبية ليبتعد عن مستوى 40.41، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط لهذا اليوم، مقترباً من هدفنا الأول المنتظر عند 38.85، مع الإشارة إلى أن كسر هذا المستوى سيدفع السعر إلى 36.10 كمحطة رئيسية تالية، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً ما لم يتم اختراق مستوى 40.85 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 38.00 والمقاومة 41.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط