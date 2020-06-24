شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 24-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم سعر الفضة حول مقاومة القناة اللحظية الهابطة، بينما يبدأ مؤشر ستوكاستيك بالتخلص من عزمه السلبي، وطالما أن السعر فوق 17.55، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة لهذا اليوم، يدعمها المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن أهدافنا تبدأ باختراق 18.38 لفتح الطريق أمام التوجه نحو 18.93.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.60 والمقاومة 18.30
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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