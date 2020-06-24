شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 24-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر الذهب تداولاته الإيجابية ليبتعد عن مستوى 1765.00، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد بقية اليوم، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا التالي الذي يتواجد عند 1800.00، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الصاعدة المقترحة، مع الانتباه إلى أن كسر 1765.00 سيضغط على السعر لاختبار مناطق دعم مهمة تبدأ عند 1738.00 وقد تمتد إلى 1723.00 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1755.00 والمقاومة 1800.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد