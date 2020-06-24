شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 24-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار ضغط سلبي ليتحرك دون 1.2515، وكما أشرنا صباحاً، تأكيد كسر هذا المستوى سيدفع السعر للانخفاض نحو 1.2304 كهدف سلبي رئيسي، بينما اختراق 1.2590 سيقود السعر لتحقيق مكاسب جديدة تصل إلى 1.2777.

وبالتالي، فإننا مستمرون في حياديتنا إلى أن يؤكد السعر اختراق أحد المستويات المذكورة أعلاه وتحديد وجهته التالية بشكل أوضح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2420 والمقاومة 1.2620

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي