شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 24-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار بعض الميل الهابط الطفيف ليتحرك حول 1.1300، يرافقه توجه مؤشر ستوكاستيك نحو مناطق التشبع في البيع، بينما يستمر المتوسط المتحرك 50 بتقديم الدعم الإيجابي للسعر.

من هنا، فإن السيناريو الإيجابي سيبقى فعالاً لهذا اليوم، معتمدين على الثبات فوق مستوى 1.1270، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يتواجد عند 1.1420.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1250 والمقاومة 1.1420

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد