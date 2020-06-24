شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الكوسة اليوم بسوق العبور وتسجل 1.5 جنيه للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات، اليوم الأربعاء 24– 6 – 2020، انخفاضا فى أسعار الكوسة، وذلك بحسب التسعيرة المعلنة بسوق العبور للجملة، حيث قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة إن سوق العبور يشهد استقرارا فى أسعار جميع الأصناف بالإضافة لانخفاض أسعار الكوسة اليوم حيث سجلت 1.5 - 3 جنيهات فى حين كان سعرها يترواح بين 2-5 جنيهات.

وأضاف النجيب، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الطماطم أسعارها تتراوح بين 1.5- 3.5 جنيه، و أسعار البطاطس تتراوح بين 1.7-2.5 جنيه، وأسعار الفاصوليا بين 2 – 7 جنيهات، سعر الثوم يتراوح 15 – 23 جنيها، البامية بـ12 جنيها.

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وأشار نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة إلى أن أسعار الباذنجان بجميع أصنافه بين 1.5 - 5 جنيهات للكيلو بينما تراوح سعر الملوخية بين 2-3 جنيهات، وسجل الخيار البلدى 1.5 – 3.5 جنيه للكيلو، بينما سجل الخيار الصوب اسعار 2-4 جنيهات.

وكان الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، قد أكد أن صادرات الموالح احتلت المركز الأول، تليها البطاطس، واحتل البصل المركز الثالث ، متابعا أن مصر استطاعت فرض نفسها بقوة فى مجال تصدير البرتقال ، ونحن الآن لازلنا فى المركز الأول فى العالم فى تصدير الموالح ، مشير الى ارتفاع صادرات الخضر والفاكهة لـ3 مليون و401 ألف و739 طنا، حتى 17 من الشهر الجارى.