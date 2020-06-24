شكرا لقرائتكم خبر عن طارق عامر يشارك فى ندوة اتحاد المصارف العربية حول البنوك وكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وسام فتوح: بمشاركة وزارة الخزانة والاحتياطي الفيدرالي الأميركي وصندوق النقد الدولي

ندوة لإتحاد المصارف عن الواقع المصرفي العالمي في ظل كورونا

أعلن الامين العام لاتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب وسام فتوح، ان الإتحاد ينظم ورشة عمل الكترونية تحت عنوان " الواقع المصرفي العالمي في ظل جائحة كورونا والتطورات الجيوسياسية “وذلك يوم غد الخميس 25 يونيو عند الساعة الرابعة من بعد الظهر بتوقيت بيروت.

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سيتحدث في ورشة العمل كل من مايكل هيلد المستشار العام ونائب الرئيس التنفيذي لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في نيويورك، و دانيال غلايزرالمساعد السابق لوزير الخزانة الاميركية لشؤون مكافحة الارهاب وتبييض الاموال ومدير رئيسي في شبكة النزاهة المالية بواشنطن (K2 FIN) ، و طارق عامر محافظ البنك المركزي في مصر، و دونغ هي نائب مدير النقد في قسم أسواق رأس المال في صندوق النقد الدولي (IMF)، و عدنان يوسف رئيس جمعية المصارف البحرينية ، وسام فتوح.

وسوف يتم مناقشة مواضيع عدة تهم المنطقة وتشمل:

الأزمة التي أجبرت بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على التعامل مع التحديات المالية الأكبر والأكثر تعقيدًاالتحول الرقمي الذي انتقل من ضرورة مبتكرة الى ضرورة حتميةالخدمات المصرفية الرقمية وقدرة المصارف على مواصلة تمويل الاقتصادات تأثيرات جائحة كورونا على اسعار النفط وارتدادات ذلك على الاقتصادات