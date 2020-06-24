شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار مواد البناء اليوم.. الحديد يبدأ من 9500 جنيها للطن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 24 - 6 2020 استقرارا وفقا للأسعار المعلنة من شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف، وكشف أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية أن أسعار الحديد استقرت عند 9200 – 9700 جنيهاً للطن من أرض المصنع، وسعر الطن للمستهلك يتراوح بين 9500 - 9900 للطن.
وأضاف الزيني في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن سعر طن الأسمنت يتراوح بين 620 - 670 جنيها للطن، و يتراوح سعر الطن للمستهلك بين 690- 730 جنيها، وتراوح الجبس بين 550 - 650 جنيها للطن، في حين يتراوح سعر الطوب الأحمر بين 700-900 جنيه لـ الألف طوبة بينما سجلت اسعار الرمل 60 - 100 جنيه للمتر.
وكانت شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أوضحت أن انتشار فيروس كورونا، والإجراءات الإحترازية هذا علاوة على تراجع الاستثمار العقاري نتيجة انخفاض المبيعات لمواد البناء، كما رحبت فى وقت سابق، بقرار وزير التنمية المحلية بشأن وقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء للمساكن الخاصة لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية بالقاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى لمدة 6 أشهر.
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