شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات..وهبوط 88 سهماً والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.46% خاسراً 33.12 نقطة ليصل إلى مستوى 7231.96 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 4.46% رابحاً 349.52 ليصل إلى مستوى 8189.88 نقطة، وبلغ حجم التداول 91.6 مليون سهم بقيمة 1.8 مليار ريال.
وهبط 11 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.77%، أعقبه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.75%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.68%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.39%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.35%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.31%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.18%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.15%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.14%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.06%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 3.08%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.92%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.05%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.87%.
وقفز 87 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "صادرات" بنسبة 5.28%، ثم سهم "الأصيل" بنسبة 3.58%، ثم سهم "باعظيم" بنسبة 3.43%، فيما تراجع 88 سهماً على رأسها سهم "نادك" بنسبة 3.78%، ثم سهم "جدوى ريت الحرمين" بنسبة 2.50%، ثم سهم "ساب للتكافل" بنسبة 2.33%، فيما تصدر سهم "دار الأركان" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 119.8 مليون ريال سعودي.
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